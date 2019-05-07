Що таке скандинавська дієта і чому про неї всі говорять

Ви вже знаєте, що основи здорового харчування досить прості: на тарілці повинно бути багато фруктів, овочів, цільних злаків і пісного білка, а напівфабрикати і перероблені продукти краще виключити.

Ви також знаєте, що найкращі дієти, це швидше спосіб життя, завдяки якому з часом ви підвищуєте якість життя. Найбільш відомою є середземноморська дієта, яка складається в основному з продуктів рослинного походження, а також “пісного білка”, наприклад, риби і курки. Останнім часом у неї з’явився конкурент: скандинавська дієта.

Що таке скандинавська дієта?

Фундамент дієти – рослинна їжа, з акцентом на жирній рибі (лосось, скумбрія, оселедець), ягодах, коренеплодах (картопля чи морква, наприклад), горіхах, овочах, молочні продукти низької жирності і цільних злаках. При скандинавській дієті також виключені перероблені продукти (наприклад, чіпси, цукерки) та м’ясні продукти з високим вмістом жиру (наприклад, сосиски або бекон). В її основі кухня скандинавських країн, наприклад, Норвегії, Данії, Швеції, Фінляндії та Ісландії.