Найбагатша людина в світі представив свою супутницю: скромно і несподівано

Найбагатша людина в світі Джефф Безос показав свою кохану.

Бізнесмен вперше з’явився на людях зі своєю коханкою Лорен Санчес — вперше з січня цього року, коли стало відомо про їхні стосунки. Обидва були одягнені просто, без всякої розкоші, пишуть Факти.

Пара вирішила прогулятися по Нью-Йорку, а потім зайшли в ресторан, де їх і спіймали журналісти. Виявилося, що 55-річний засновник компанії Amazon вибрав собі в коханки 49-річну дружину. Так Лорен, щоб виглядати сексуально, не потрібно і гламурне вечірню сукню — вона виглядала чудово в облягаючих джинсах, кросівках і з діамантовими сережками.

Варто зазначити, що на даний момент Санчес вже можна сміливо назвати не коханкою, а офіційною подругою мільярдера. До речі, стан Джеффа експерти оцінюють приблизно в 137 мільярдів доларів, і він вже цілком може вважати себе вільним. Так як, він досяг шлюборозлучної угоди зі своєю 48-річною дружиною Маккензі — матір’ю чотирьох дітей, разом з якою він прожив 25 років. А Санчес в квітні подала на розлучення з чоловіком — голлівудським агентом Патріком Уайтселлом. У них двоє дітей. Шлюб Лорен і Патріка тривав 13 років.

«Вони подумали, що нарешті прийшов час зустрічатися, як звичайні люди», — сказав джерело американському журналу People, що опублікувало фотографії пари.

ПриватБанк втратить десятки мільярдів: що трапилося

Головне

До речі, щасливий шлюб допомагає збільшити тривалість життя. Отже, довгих 8 років багато експертом збирали зведення про самих різних факторах життя опитаних сімей. Їх метою було дізнатися ступінь задоволеності життям, підтримку іншого партнера, наявність і періодичність статевого життя. Крім цього, експертів цікавила самооцінка стану здоров’я і кількість встановлених діагностикою хронічних захворювань, вік, стать, дохід сім’ї, освіта та етнічну приналежність опитаних. Для визначення тривалості життя і смертності експерти використовували Національний індекс смерті, наданий Центрами контролю та профілактики захворювань.

Якщо вірити зробленим дослідницькою групою висновків, щасливе сімейне життя цілком здатна впливати на загальний стан здоров’я людини. Взаємопідтримка і любов у шлюбі роблять благотворний вплив на організм, продовжуючи життя.

Нагадаємо, принц Гаррі несподівано відмовився від поїздки в Амстердам.

Як повідомляв Hyser, вчені розгадали секрет щастя та здоров’я.

Також Hyser писав, що Мережа підірвав безглуздий вигляд Ірини Луценко.