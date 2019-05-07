Повінь – зміна системи

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Психологи розповіли, як організм сигналізує, що йому потрібен відпочинок

07.05.2019

Бути активним і всемогутнім постійно неможливо. Рано чи пізно організм дає збій і вимагає відпочинку.

Часто наша робота пов’язана зі стресовими ситуаціями і організму потрібен перепочинок. Зверніть увагу на ознаки того, що вам дійсно пора у відпустку, пише Политека.,

1. Головний біль

Ваше тіло може хотіти відпочинку, якщо ви відчуваєте дискомфорт в області голови. Після робочого дня ви почуваєте інтенсивну біль голови, шиї або очей. Також високий рівень стресу може привести до загострення мігрені.
2. Проблеми з травленням

Коли наш мозок перевтомлюється, то страждає і травна система. Найпоширеніша ознака такого процесу – синдром роздратованого кишечника.

3. Часті застуди

Регулярні стреси негативно позначаються на імунітеті, в наслідок чого ми частіше хворіємо.

4. Проблеми з вагою

Також перевантаження організму і стрес призводить до швидкого набору ваги. Причина цього – підвищення рівня гормону кортизолу, який провокує втрату м’язів і прискорять набір жиру.

5. Болі в шлунку

Біль у шлунку, нудота також можуть бути ознакою, що вам просто пора відпочити.

6. Втома

Постійна втома навіть від звичної роботи може бути наслідком надмірної завантаженості.

7. Біль в грудній клітці

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Біль в грудній клітці часто носить чисто неврологічний характер. Якщо ви відчуваєте колючий біль у грудині, спробуйте розслабитися. Разом з тим стрес може призвести до серцевої недостатності. Тому зверніться до лікаря.

8. Зниження сексуальної активності

Людина може втратити всяке бажання займатися сексом з-за перевтоми. Але хороший відпочинок здатний повернути все на свої місця.

Нагадаємо, дослідники назвали несподіваний ознака швидкої смерті.

Як повідомляв Hyser, лікарі назвали тривалість ідеального відпустки.

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Також Hyser писав, що фахівці назвали небезпечні для серця продукти.

 

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