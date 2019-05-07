Психологи розповіли, як організм сигналізує, що йому потрібен відпочинок

Бути активним і всемогутнім постійно неможливо. Рано чи пізно організм дає збій і вимагає відпочинку.

Часто наша робота пов’язана зі стресовими ситуаціями і організму потрібен перепочинок. Зверніть увагу на ознаки того, що вам дійсно пора у відпустку, пише Политека.,

1. Головний біль

Ваше тіло може хотіти відпочинку, якщо ви відчуваєте дискомфорт в області голови. Після робочого дня ви почуваєте інтенсивну біль голови, шиї або очей. Також високий рівень стресу може привести до загострення мігрені.

2. Проблеми з травленням

Коли наш мозок перевтомлюється, то страждає і травна система. Найпоширеніша ознака такого процесу – синдром роздратованого кишечника.

3. Часті застуди

Регулярні стреси негативно позначаються на імунітеті, в наслідок чого ми частіше хворіємо.

4. Проблеми з вагою

Також перевантаження організму і стрес призводить до швидкого набору ваги. Причина цього – підвищення рівня гормону кортизолу, який провокує втрату м’язів і прискорять набір жиру.

5. Болі в шлунку

Біль у шлунку, нудота також можуть бути ознакою, що вам просто пора відпочити.

6. Втома

Постійна втома навіть від звичної роботи може бути наслідком надмірної завантаженості.

7. Біль в грудній клітці

Xiaomi відправила в космос Redmi Note 7: з чим повернувся смартфон

Суспільство

Біль в грудній клітці часто носить чисто неврологічний характер. Якщо ви відчуваєте колючий біль у грудині, спробуйте розслабитися. Разом з тим стрес може призвести до серцевої недостатності. Тому зверніться до лікаря.

8. Зниження сексуальної активності

Людина може втратити всяке бажання займатися сексом з-за перевтоми. Але хороший відпочинок здатний повернути все на свої місця.

Нагадаємо, дослідники назвали несподіваний ознака швидкої смерті.

Як повідомляв Hyser, лікарі назвали тривалість ідеального відпустки.

Також Hyser писав, що фахівці назвали небезпечні для серця продукти.