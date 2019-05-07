Xiaomi випустила універсальна парасолька: ціна і основні характеристики

Xiaomi випустила парасолька під назвою Empty Valley Automatic Umbrella.

Китайський бренд не перестає дивувати своїми новинками. Дана новинка зроблена з алюмінієвого сплаву і водовідштовхувального матеріалу, пише gagadget.com.

Ручка парасольки обладнана кнопкою, яка автоматично відкриває і закриває його. Діаметр новинки – 102 см, висота – 62 див.

Новинка цілком компактна

Особливістю новинки можна назвати її конструкцію. Зі слів інженерів, вона стійка до сильного вітру. До того ж парасольку дуже компактний – він важить 412 грамів, а в складеному стані має компактні габарити: 32 см в довжину і 5,8 см в діаметрі.

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Компанія уточнює, що під парасолькою дві людини будуть вільно себе почувати.

Варто відзначити, що новинка вже доступна для придбання на сайті компанії. Її ціна становить 7,28 долара (близько 200 гривень).

До речі, компанія Xiaomi побила рекорд, продавши 10 000 телевізорів за 2 хвилини. Потрібно визнати, що компанія – визнаний лідер, коли справа стосується продажу великої кількості смартфонів на час.

На сайті компанії в честь 9-річчя з’явилася інформація про знижки, які викликали масовий ажіотаж. Компанія значно знизила вартість телевізорів. Наприклад, 65-дюймовий Mi TV 4a в одну мить подешевшав на $100 до $445.

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Технології

Подібна модель, але тільки з екраном діагоналлю 58 дюймів, зараз пропонують за $358. Тому не варто дивуватися тому, що трапився черговий рекорд продажів: компанія повідомила про реалізацію 10 000 телевізорів всього за 2 хвилини і 28 секунд. Це абсолютний рекорд продажу телевізорів. Тим не менш, компанія не збирається зупинятися на досягнутому, і незабаром порадує нас новими знижками.

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