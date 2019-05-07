У мережі показали, як живе один з селищ в Криму: «Мертвий сезон»

В окупованому Криму зняли життя в селищі Кацивелі під час «мертвого сезону» – періоду практично повної відсутності туристів.

«Мертвий сезон» в цей час року є типовим для всього кримського Південного берега. У маленькому селищі Кацивелі, в радянські часи заточенном не під масовий відпочинок і лікування, а виключно під велику науку, це особливо помітно», – повідомляє OBOZREVATEL.

За словами журналістів, якщо в сусідніх селищах, приміром, Сімеїзі є функціонують відомчі санаторії відпочиваючі в них, то Кацивелі немов вимерло.

Зокрема, в населеному пункті можна зустріти хіба що місцевих пенсіонерів. Вид на мис Кікінеіз, де розкинувся Кацивелі, з боку підніжжя гори Кішка.

Вид на мис Кікінеіз, де розкинувся Кацивелі, з боку підніжжя гори Кішка

Одна з визначних пам’яток селища – єдина в Криму устрично-мідійна ферма «Яхонт».

Стара океанічна платформа для проведення гідрофізичних досліджень.

Стара океанічна платформа для проведення гідрофізичних досліджень

Відділ Кримської астрофізичної обсерваторії.

Відділ Кримської астрофізичної обсерваторії

Нежитлова триповерхівка на вулиці професора Віткевича.

Нежитлова триповерхівка на вулиці професора Віткевича

Православну церкву місцевий підприємець будує вже більше десяти років

Раніше «влади» окупованого Криму звернулися до Росії з проханням збільшити фінансування за федеральною програмою розвитку регіонів до 2022 року приблизно на 200 млрд рублів (82,6 млрд гривень).

Заступник міністра економічного розвитку РФ Сергій Назаров заявив, що виділення додаткових коштів буде оцінено, виходячи з фінансових можливостей, доцільності і необхідності на даному етапі.

Раніше повідомлялося, що в посольстві РФ в США заявили, що уряд України і західних країн фактично визнало жителів анексованого Криму «росіянами». Про це повідомляється у відповіді відомства на заяву державного секретаря США Майка Помпео щодо півострова.

«Глава держдепу виступив з щоквартальним заявою про приналежності Кримського півострова. Нічого нового ми не почули. Суцільні безпідставні звинувачення, орієнтовані на тих, хто позбавлений можливості дізнатися думку самих кримчан про події п’ятирічної давності. Найдивовижніше, що нова влада України і Захід фактично визнали кримчан росіянами. Як інакше пояснити, що київський режим позбавив жителів півострова води і електрики? До власним громадянам так не ставляться», – зазначили у відомстві.

Крім того, в посольстві РФ упевнені, що Вашингтон і Брюссель також ввели цілий ряд колективних санкцій проти кримчан, і таким чином, репресували за їх вільний вибір.

«Більш абсурдного вимоги до Росії, ніж видати кримчан на масову розправу, Вашингтон, мабуть, придумати не може», – резюмували в посольстві.

Нагадаємо, що окупанти спіймали «нової» карткою Криму.

Раніше Hyser повідомляв, що США попередили про введення миротворців на Донбас.

Також Hyser писав, що український журналіст описав непоправні для Росії наслідки окупації Криму і Донбасу.