Фотограф показав емоції чоловіків, після народження їхніх дітей: «до і після»

Фотограф Тому Олдхем захотів показати той самий момент, коли чоловіки ставали батьками.

Так, він створив свій проект під назвою «Стати батьком», пише changeua.

Ви тільки погляньте, наскільки сильно змінює батьківство чоловіків.

Нагадаємо, що доктор Комаровський розповів, у яких випадках в обов’язковому порядку слід прокип’ятити воду, а в яких даний фактор не має ніякого значення несе серйозну загрозу. Відповідну думку Комаровський опублікував на своєму YouTube-каналі.

«Вода кип’ятиться для того, щоб її дезінфікувати. Якщо є сумніви в якості води, якщо високо ймовірно її мікробне забруднення, якщо дитина п’є цю воду, тоді краще кип’ятити. Те ж саме, якщо вода використовується для приготування сумішей», — стверджує Комаровський.

Що стосується купання, то мити дитину Комаровський рекомендує у звичайній воді. При сумнівному як краще використовувати фільтри для очищення або пом’якшувачі води, які зменшують інтенсивність мінералізації.

«Кип’ятити воду для купання — це витрачати дуже великі гроші, тому дитина, в більшості випадків, кип’ятіння води не потребує. Надлишок чистоти провокує алергічні реакції. У брудних дітей хвороби подібного плану зустрічаються набагато рідше», — прокоментував Комаровський.

Крім цього, занадто гаряча вода може обпекти дитину.

Також нагадаємо, що Комаровський розвінчав міф про те, що сучасні діти стали дуже болючими і мають з народження рідкісні захворювання.

Комаровський розповів, як позбавитися від гострого болю у вусі: ефективний метод

Суспільство

«Алергія, непереносимість глютену, лактози… Про ці діагнози раніше чули тільки просунуті педіатри і вузькі фахівці, а сьогодні їх визначають у кожної десятої дитини», — написали на форумі.

Комаровський спростував це твердження і пояснив, що це бізнес на людських страхах і людської неграмотності.

Як повідомляв Hyser, Комаровський різко висловився про ліки для зміцнення імунітету.

Також Hyser писав, що українцям роз’яснили деталі медичної реформи.

Нагадаємо, дієтологи пояснили, чи небезпечна їжа, розігріта в мікрохвильовці.