Тепер все простіше: Український чат-бот для підприємців сам розраховує і сплачує податки

ЛІГА:ЗАКОН та юридична компанія Juscutum створили чат-бота ReporTax для фізичних осіб-підприємців, повідомляє ITC.

Бот самостійно розраховує і сплачує податки та ЄСВ, а також надсилає звітність до податкової та у Пенсійний фонд. До речі, радить сплачувати податки щомісяця, а не щоквартально, щоби ця процедура була менш болісною.

Сервіс доступний для ФОП третьої групи, які не мають найманих працівників. Таких в Україні зареєстровано понад 1,8 мільйона.

Бот працює у додатку Telegram і невдовзі має запуститися у Facebook-месенджері. Для користування потрібно завантажити необхідні дані та цифровий підпис.

«Наш чат-бот ReporTax спілкується з підприємцями простою, зрозумілою мовою просто у смартфоні й легко вирішує всі бюрократичні питання», – розповідає представниця ЛІГА:ЗАКОН Ольга Таранова.

ReporTax платний – коштує 75 гривень на місяць. Оплату знімає під час сплати податків.