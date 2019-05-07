На Prometheus з’явився безкоштовний онлайн-курс про здорове харчування

Освітня платформа Prometheus запустила онлайн-курс «4 кроки до здорового харчування», який навчає правильно харчуватись.

Відеолекції читають українські дієтологи, гастроентерологи, нутриціологи, терапевти і психологи.

Курс безкоштовний і триває чотири тижні. Слухачі, які успішно складуть всі завдання курсу, можуть отримати сертифікат про його завершення.

Експерти пояснюватимуть, як працюють тіло і мозок, чому людина відчуває голод, які продукти мають бути в раціоні щодня, які речовини є шкідливими, скільки прийомів їжі має бути на день тощо;

Курс не призначений для тих, хто має захворювання і потребує особливого харчування.

Тим часом очільниця Міністерства здоров’я Уляна Супрун розмістила посилання на дослідження шотландських науковців, які виявили, що більшість популярних фуд-блогерів поширюють недостовірну та неперевірену інформацію про здорове харчування.

Нагадуємо, освітній портал WiseCow запустив курс із історії України «Страх та ненависть у 1917-1921 роках».

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