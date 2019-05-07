Завербований працівник арсеналу ВСУ повинен був допомогти Росії здійснити теракт

Співробітники військової контррозвідки СБУ викрили підготовку спецслужбами РФ терористичного акту на одному з арсеналів Збройних сил України, на якому зберігаються стратегічні запаси новітніх ракет і боєприпасів. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

«Оперативники СБ України встановили, що на початку цього року представники російської спецслужби завербували працівника арсеналу ВСУ. Для цього вони використовували методи психологічного впливу і тиску, загрожуючи безпеці родичів службовця, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донбасу», — йдеться в повідомленні.

Як зазначається, працівник арсеналу мав завдання по збору і передачі інформації про військовий об’єкт, зокрема стан охорони, наявність і переміщення зброї.

«Отриману інформацію країна-агресор планувала використовувати для здійснення диверсій на стратегічному військовому об’єкті для підриву обороноздатності України», — зазначають в українській спецслужбі.

При виконанні завдань працівнику ВСУ спецслужби РФ обіцяли матеріальну допомогу, отримання громадянства Росії з оформленням пенсії. Службовець був забезпечений засобами зв’язку та визначено електронні канали для передачі інформації з обмеженим доступом. Супровід та координацію його діяльності куратори здійснювали з території РФ через інтернет.

Але завдяки своєчасному реагуванню співробітників військової контррозвідки СБУ вдалося запобігти втягування українського громадянина у протиправну діяльність, яка шкодить національним інтересам України. Служба безпеки України нагадує, що статтями 111 (Державна зрада) і 258-3 (Сприяння діяльності терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років. У той же час, відповідно до положень ч. 2 ст. 111 КК від кримінальної відповідальності звільняється громадянин України, якщо він на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників ніяких дій не вчинив і добровільно повідомила органи державної влади про свій зв’язок з ними та отриманому завданні. Частина друга ст 258-3 передбачає звільнення від кримінальної відповідальності особи, яка добровільно повідомила правоохоронним органам про відповідну терористичну діяльність, сприяла її припиненню або розкриттю злочинів, вчинених у зв’язку із створенням або діяльністю такої групи чи організації. СБУ ще раз попереджає, що в поле зору спецслужб країни-агресора може потрапити будь-який громадянин України.