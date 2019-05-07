У ЗМІ з’явилася інформація про весілля Каменських і Потапа

У ЗМІ з’явилася інформація про те, що українська співачка і секс-бомба Настя Каменських (NK), яка завжди ретельно приховувала своє особисте життя, виходить заміж. Названа дата весілля.

Як і припускали сотні шанувальників, артистка нібито стане дружиною відомого музиканта Олексія Потапенка (Потапа). Раніше Потап і Настя виступали більше 10 років у складі однойменного дуету. Парі вже неодноразово приписували роман, і навіть підозрювали в таємне весілля. Зараз же активізувалися чутки, пише «Країна».

Більше того, видання, посилаючись на нібито достовірне джерело, назвало і точну дату весілля – урочистості заплановано на 23 травня. При цьому офіційного підтвердження інформації про весілля немає, прес-служби артистів ситуацію також не прокоментували.