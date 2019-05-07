Скільки заробляє і чим володіє новий командувач ООС

Новопризначений командувач Об’єднаних сил Олександр Сирський задекларував за 2018 рік 646 тисяч гривень доходів та земельну ділянку площею у тисячу квадратних метрів.

Олександр Сирський зазначив про це у своїй декларації, оприлюдненій у Єдиному державному реєстрі.

Сирський за минулий рік вказав такі доходи: 632,157 тис. грн – зарплата в Генеральному штабі; 6 350 грн – соціальна допомога учасникам АТО; 1 265 грн – разова допомога від Генерального штабу; 6 350 грн – подарунок у негрошовій формі.

Його дружина Тамара Харченко задекларувала 7,5 тисяч грн зарплати і 10,320 тисяч грн допомоги при народженні дитини.

На рахунку в “Державному експортно-імпортному банку” Сирський має 80 тисяч грн, у ПриватБанку – 85,4 тисячі грн, в Ощадбанку – 12,5 тисячі грн, а готівкою тримає 10 тисяч доларів.

Крім того, Сирський є власником земельної ділянки площею 1 000 метрів квадратних у Київській області. Його дружина володіє дачним будинком площею 152,9 метра квадратних та двома земельними ділянками площею 2 015 метрів квадратних і 467 метрів квадратних у селі Шамраївці на Київщині.

Сирський користується службовою квартирою на 105,6 метра квадратних в Києві, яку йому надало Міністерство оборони.

В об’єктах незавершеного будівництва у нього вказане машиномісце площею 13,7 метра квадратних у Києві. Користується новопризначений командувач ООС автомобілем Renault Megan 2017 року випуску за 611 тисяч гривень.

Нагадуємо, що Президент Петро Порошенко призначив командувачем Об’єднаних сил Олександра Сирського.

Фото: Міністерство оборони