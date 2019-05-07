Спецслужби Росії готували теракт на одному з арсеналів ЗСУ — СБУ

Російські спецслужби готували теракт на одному з арсеналів в Україні.

Про це 6 травня проінформувала Служба безпеки України.

«Співробітники військової контррозвідки СБУ попередили підготовку спецслужбами РФ терористичного акту на одному з арсеналів Збройних сил України, на якому зберігаються стратегічні запаси новітніх ракет та боєприпасів», — йдеться в повідомленні.

За даними української спецслужби, на початку 2019 року російські спецслужби завербували співробітника арсеналу з використанням психологічного впливу і тиску, «погрожуючи безпеці родичів службовця, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донбасу».

«Перед працівником арсеналу були поставлені завдання зі збору та передачі інформації про військовий об’єкт, зокрема, стан охорони, наявності та переміщення зброї. Отриману інформацію країна-агресор планувала використати для здійснення диверсій на стратегічному військовому об’єкті для підриву обороноздатності України», — зазначили у СБУ.

Завербованому українцю обіцяли матеріальну допомогу та громадянство Росії з оформленням пенсії, його також забезпечили засобами зв’язку й електронними каналами для передавання інформації.

«Супроводження та координацію його діяльності куратори здійснювали з території РФ через мережу інтернет. Завдяки своєчасному реагуванню співробітників військової контррозвідки СБУ вдалося попередити втягування українського громадянина у протиправну діяльність на шкоду національним інтересам України», — підкреслили у СБУ.