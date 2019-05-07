На півночі Свердловської області стався розрив і загоряння газопроводу Ямбург — Поволж

Міністерство енергетики РФ повідомило про розрив і загорянні на магістральному газопроводі Ямбург — Поволжя на півночі Свердловської області. За інформацією ситуаційно-аналітичного центру відомства, яку наводить РБК, НП сталася о 18:47 за московським часом на 1161-му км газопроводу діаметром 1400 мм недалеко від селища Пелым. «Постраждалих немає. Обмеження подачі газу споживачам немає», — йдеться в повідомленні.

Магістраль Ямбург — Поволжя належить ТОВ «Газпром трансгаз Югорск». У компанії виданню прокоментували ситуацію, сказавши, що ділянка газопроводу «1 158 км — 1 181 км» відключений для забезпечення вигоряння газу, він подається по альтернативних маршрутах. Одночасно ведеться підготовка до проведення відновлювальних робіт.

Додамо, що мешканці міста Івдель, який знаходиться в 120 км від місця події, обговорюють у соціальних мережах, що бачили хмару чорного диму в небі.

Як відзначає агентство «Інтерфакс», це вже п’ята аварія на магістральних газопроводах «Газпрому» з початку року. Перше НП сталася в січні на будівництві розширення гілки Грязовець-Виборг, друге — на початку лютого під час ремонту магістрального конденсатопроводу Уренгой-Сургут, третя — в кінці лютого на лупинге газопроводу Петровськ-Єлець, четверта — в березні на МГ Ямбург — Тула-2.