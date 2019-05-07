«Коммерсантъ» назвав основну версію в розслідуванні катастрофи рейсу Москва — Мурманськ

Домінуюча версія в розслідуванні кримінальної справи про авіакатастрофу літака Sukhoi Superjet-100 «Аерофлоту» в Шереметьєво 5 травня — це серія помилок пілотів, повідомляє газета «Коммерсантъ».

За інформацією видання, через 14 хвилин після вильоту з аеропорту командир повітряного судна Денис Євдокимов з резервного каналу зв’язку повідомив диспетчеру про попаданні блискавки і повернення в аеропорт вильоту. Як вважають джерела газети, близькі до розслідування катастрофи, захід виявився складним. Ситуацію ускладнювали відсутність зв’язку в процесі посадки, велика маса з-за наявності в баках палива і відмова автоматики, зокрема був відключений автоматичний контроль допустимої шляховий швидкості, перевантажень і гранично допустимих кутів атаки.

Літак, як пише «Коммерсантъ», вийшов на глісаду з перельотом та перевищенням шляховий швидкості 30 км/год, але джерела видання вважають, що посадка все одно була цілком безпечною. На думку експертів, із-за можливої помилки пілотів — вони перевищили не тільки шляхову, але і вертикальну швидкість зниження літака — дотик колесами бетонки виявилося занадто жорстким. Після відскоку судна від смуги пілоти намагалися притиснути ніс літака до землі, а не стабілізувати лайнер в посадковому положенні, чим спровокували нові — «прогресуючі» — відскоки, зазначає «Коммерсантъ». Другий і став критичним

При цьому в Міждержавному авіаційному комітеті заявили, що параметричний «чорний ящик» літака отримав серйозні пошкодження, а звуковий знаходиться в задовільному стані. В офіційному прес-релізі сказано, що фахівці Науково-технічного центру МАК провели роботу по огляду, демонтажу та підготовки носіїв інформації до копіювання даних. Вся польотна інформація скопійована, підготовлена для розшифровки і аналізу.

Авіакатастрофа з літаком «Аерофлоту», на борту якого перебувало 78 осіб, включаючи п’ятьох членів екіпажу, сталася увечері 5 травня. За даними Слідчого комітету, загинула 41 людина. Як повідомив раніше СКР, серед версій — недостатня кваліфікація пілотів, диспетчерів та фахівців, що проводили технічний огляд борту, несправність повітряного судна і несприятливі метеоумови.