Тривалий біль в животі може вказувати на рак

Вчені стверджують, що тривалий біль в районі живота може бути ознакою розвитку раку кишечника. Фахівці відзначають, що є ряд певних ознак, які допоможуть визначити ступінь загрози, пише Express.

Вчені вважають, що часті болі в животі можуть бути симптомом декількох захворювань, одним з яких є рак шлунка. Незважаючи на те, що самодіагностика не замінить похід до лікаря, є ряд певних ознак, при наявності яких слід негайно звернутись за допомогою до професіоналів. Перше, на що слід звернути увагу, це зростання частоти походів в туалет, а також наявність крові у випорожненнях. Безперервний біль, який лише посилюється з плином часу, також говорить про ступінь серйозності проблеми.

Варто відзначити, що рак шлунка лікується в 95% випадків за статистичними даними Великобританії. Втім, там захворювання виявляється переважно на ранніх стадіях.

: actualnews