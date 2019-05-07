Планова ротація: Держдеп пояснив заміну посла США в Україні

Державний департамент підтвердив, що посол США Марі Йованович завершує роботу в Україні, і дата її від’їзду узгоджується з передачею президентської влади в Україні.

У Держдепі назвали ротацію посла запланованою, повідомляє “Європейська правда“.

“Посол Йованович завершує свій трирічний дипломатичний термін у Києві у 2019 році, як і планувалося”, – зазначили в зовнішньополітичному відомстві США.

Як уточнили в Держдепі, “підтверджена дата від’їзду” дипломата в травні узгоджується з процесом передачі президентської влади в Україні.

“Команда в Посольстві США в Києві, а також у Вашингтоні продовжує тісно співпрацювати з українським урядом та громадянським суспільством для зміцнення нашого партнерства”, – наголосили в Державному департаменті США.

Нагадаємо, що надзвичайний і повноважний посол США в Україні Марі Йованович 20 травня завершує роботу в нашій країні.

Додамо, син президента США Дональд Трамп-молодший розкритикував посла в Україні Марі Йованович нібито через її критичні заяви у бік Білого дому.