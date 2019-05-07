Zrada: Шуфрич с женой совершили “романтическое путешествие” в Крым. ФОТО

Народный депутат Украины от «Оппозиционного блока» Нестор Шуфрич вместе с женой совершили «романтическое автомобильное путешествие в Крыму». Об этом 6 мая сообщает пресс-служба Шуфрича в Фейсбуке.

Нардеп утверждает, что поехал в аннексированный Крым на майские праздники. Шуфричи приехали в Ялту, где и «провели первую часть выходных».



Нестор Шуфрич возле памятника Ленину в Крыму

«Переехали через Чонгар. Нашу часть проехали за 15 минут в одну сторону, и за 12 минут обратно. На второй стороне (контролируемой ФСБ России – КР) прождали осмотр соответственно три с половиной и два часа», – говорится в сообщении.

Шуфрич, комментируя свою поездку, заявил, что «за три дня в Крыму сердце сжалось не раз».

«Ведь здесь прошли дни моего детства с мамой, папой и старшим братом и моей юности! В Ялте люди узнавали, улыбались, здоровались. Настроение у людей праздничное, хотя у некоторых глаза немного грустные. По дороге домой на заправке и в кафе тоже узнавали – подходили, разговаривали, поздравляли с победой Зеленского и радовались, что время Порошенко прошло!» – цитирует Шуфрича его пресс-служба.

В сообщении указано, что «на прощанье Нестор Иванович с супругой бросили в море железную гривню, чтобы обязательно еще вернуться в НАШ КРЫМ!».

Местные жители подтвердили Крым.Реалии, что видели Шуфрича в Крыму.

На территории Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года прошел непризнанный миром «референдум» о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали результаты голосования на «референдуме». Президент России Владимир Путин 18 марта объявил о «присоединении» Крыма к России.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели экономические санкции. Россия отрицает аннексию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости». Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.

Источник: Радио Свобода