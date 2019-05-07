Відомий лікар розповів, чим небезпечні родимки

Деякі родимки на тілі несуть в собі шкоду. Лікар-дерматолог розповів про небезпеку, що викликається травмуванням даних утворень. Слід оберігати їх, особливо ті, які виникли протягом життя.

Професор Полотебнов А. Г., авторитетний представник вітчизняної школи дерматологів, висловив свою думку. Найбільшу небезпеку несуть родимі плями, що з’являються на тілі з роками. На відміну від них вроджені утворення не є небезпечними, вони викликають проблеми вкрай рідко. Невуси можна травмувати при механічному впливі на них. До групи ризику включені люди, у яких родимки переважають на відкритих частинах тіла, в тому числі обличчі, шиї і грудей. Родимі плями слід оберігати від пошкоджень, в іншому випадку можливий ризик погіршення здоров’я. При тривалому перебуванні на сонці не можна заклеювати невуси пластиром, щоб уникнути парникового ефекту.

Полотебнов зауважив, що якщо родимки викликають незручності або самопочуття людини погіршилося після ненавмисного нанесення механічної травми невусу, слід негайно звернутися до лікаря-дерматолога.