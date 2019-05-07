США визнали правоту Росії в питанні Венесуели

Вчора на Арктичному раді відбулися переговори глави МЗС РФ Сергія Лаврова і держсекретаря США Майка Помпео. Важливі питання, які обговорили дипломати, стосувалися України, Сирії та Венесуели.

Незважаючи на те, що Вашингтон заявляв про готовність збройного вторгнення в Боливарианскую республіку, на переговорах позиція США з цього питання змінилася. За словами Лаврова, Вашингтон усвідомлює наслідки і також, як і Росія, не вважає військове рішення виходом із ситуації.

Нагадаємо, раніше США заявляли про готовність введення військових на територію Венесуели, якщо чинний президент почне діяти агресивно проти опозиції. Ніколас Мадуро і зовсім заявляв, що Вашингтон спеціально провокує нинішню владу, щоб безперешкодно ввести свої війська. Однак, по всій видимості, Штати стримує присутність російських військових у Венесуелі. У разі агресивних дій з боку США, Росія обіцяла надати допомогу Каракасу і діючого лідера Венесуели.

Кілька днів тому президент РФ повідомляв про те, що не вважає за потрібне втручатися у внутрішні справи Венесуели. Глава США Дональд Трамп в ході телефонних переговорів погодився з російським лідером по цьому питанню. Поки не ясно, чи дійсно Штати відмовилися від ідеї військової агресії або просто чекають слушного моменту, щоб виконати свої погрози.

В цілому обидва дипломати залишилися задоволені переговорами. Помпео визнав, що Москва і Вашингтон переслідують різні цілі, але тим не менш, він вважає можливим безконфліктно врегулювати питання.