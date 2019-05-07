Доброволець-розвідник: стала відома особистість стрілка, який відкрив вогонь в київському ресторані

Правоохоронці встановили особу чоловіка, який відкрив стрілянину в ресторані на столичному житловому масиві «Оболонь».

«В повітря і в підлогу стріляв доброволець „Правого сектора“, командир підрозділу розвідки з позивним „Санта“ Володимир Регеша», — сказано в сюжеті.

Нагадаємо, що 5 травня в Києві сталася стрілянина в закладі «Портер Паб» по вул. Героїв Дніпра, 34. В заклад увійшов чоловік і вистрілив з мисливського карабіна в підлогу. Відвідувачі закладу відібрали зброю у чоловіка, але після цього він пішов до автомобіля, на якому приїхав, дістав пістолет Макарова й повернувся в паб, де знову вистрілив в підлогу. Після інциденту стрілок поїхав, але згодом сам звернувся до Оболонського райуправління поліції міста Києва.

«На місці події було вилучено предмет, схожий на автоматичну зброю і кілька обстріляних гільз. Під час обшуку автомобіля було вилучено нарізну зброю, кілька магазинів і предмети, заборонені до обігу», — розповів начальник Оболонського УП ГУНП в місті Києві Віталій Биков.

В результаті стрілянини В пабі один з відвідувачів отримав поранення правої стопи. Потерпілим виявився журналіст видання «Нині» (спільного проекту «Радіо Свобода» та «Голосу Америки») на ім’я Володимир Рунец.

Чоловік відпочивав в одній компанії з жінкою, якій Володимир Регеша, нібито, має гроші. Саме журналіст намагався умовити чоловіка заховати зброю, але був поранений. Журналіста прооперовано.

Сьогодні, 7 травня, суд обиратиме запобіжний захід затриманому Регеше.