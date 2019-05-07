«Проминвестбан» продав борг «Укрзалізниці» зі знижкою 30%

«Промінвестбанк», який належить російській держкорпорації «Внешэкономбанк», в лютому поступився права вимоги за кредитами позичальника-держпідприємства за 70% від валової балансової вартості за станом на 31 грудня 2018 року. Про це з посиланням на дані фінустанови повідомляє Finbalance.

«Промінвестбанк» зазначив валову заборгованість

позичальника-держпідприємства на 4,9 млрд грн (після вирахування резерву – 2,45 млрд грн).

Всього, за даними «Промінвестбанку», обсяг виданих їм

кредитів для транспортної галузі в I кварталі впав на 4,9 млрд грн.

ЗМІ нагадує, обсяг позовних вимог «Промінвестбанку» до

«Укрзалізниці» та її територіальним підрозділам досягав $200 млн.

Як повідомляв SKELET-info, в лютому «Промінвестбанк» поступився права вимоги до «Укрзалізниці» з ряду кредитних договорів для компанії VR Global Partners — партнера групи ICU в проектах «зеленої» енергетики.

«VR Global Partners пов’язують з VR Capital Group, яку

створив інвестбанкір Річард Дітц (Richard Deitz) — у минулому він був одним з

засновників інвесткомпанії «Ренесанс Капітал», – додають журналісти.

Раніше SKELET-info повідомляв, що «Промінвестбанк» відсудив у «Кондитерської фабрики «АВК» завод у Дніпрі за борги за договором про відкриття кредитної лінії в 1,37 мільярда гривень.

Крім того «Внешэкономбанк» відмовився від продажу свого

дочірнього «Промінвестбанку» в Україні. Зокрема, ВЕБ повністю розриває

відносини з останнім покупцем – українським і російським бізнесменом Павлом Фуксом.