У Росії вибухнув магістральний газопровід

У понеділок, 6 травня, на Уралі, в Свердловській області, загорівся магістральний газопровід «Ямбург — Поволжя».

Стався розрив і слідом за цим загоряння. Про це йдеться в повідомленні ситуаційно-аналітичного центру Міненерго Росії.

Інцидент стався в 18:47 на 1161-му км газопроводу неподалік від міста Івдель.

«Постраждалих немає. Обмеження подачі газу споживачам немає», — йдеться в повідомленні.

Газопровід «Ямбург — Поволжя» належить ТОВ «Газпром трансгаз Югорск». У компанії підтвердили РБК інцидент, також додавши, що постраждалих немає.

«Газ подається по альтернативних маршрутах. Підрозділи ТОВ «Газпром трансгаз Югорск» ведуть підготовку до проведення відновлювальних робіт», — уточнили в компанії.

В регіональному МНС уточнили, що розрив газопроводу стався в 26 кілометрах від селища Пелым.

«Подача газу на пошкодженій ділянці автоматично припинена, відбувається вигоряння залишкового газу», — сказали в рятувальному відомстві. Там додали, що загрози для населення і навколишнього середовища немає.

«Газпром трансгаз Югорск» займається транспортуванням газу по магістральних газопроводах, газ поставляється споживачам європейської частини Росії, а також країн ближнього і далекого зарубіжжя.