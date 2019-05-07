В Білорусі та Казахстані почали забороняти «Безсмертний полк»

Влада білоруського Вітебська заборонили проводити у місті 9 травня хода «Безсмертного полку». Про це розповів один із заявників акції Вадим Кузьмін, пише «Лента.ру».

«У цьому році у Вітебську проведення ходи не заплановано. І включення в план подій святкування Дня Перемоги ходи жителів міста „Безсмертний полк“ не передбачається можливим», — сказано у відповіді на заявку за підписом заступника голови вітебського міськвиконкому Віктора Дублюватися.

Замість ходи заявникам запропонували приєднатися до офіційного мітингу і загальнонаціональної акції «Білорусь пам’ятає».

За словами Кузьміна, організатори «Безсмертного полку» ще не визначилися з подальшими діями. «Полк не можна, але якщо з нами будете в підтримку [президента Білорусії Олександра] Лукашенко, влади — тоді можна. Але саме влитися в „Білорусь пам’ятає“. А те, що росіяни воювали, чеченці, козаки та інші… Головне, щоб Білорусь пам’ятала», — додав він.

Видання нагадує, що в 2018-му влада Мінська спершу відмовили організаторам «Безсмертного полку» в проведенні ходи 9 травня, але потім погодили його проведення. У минулому році хода пройшла в День Перемоги у всіх великих містах Білорусії, в тому числі у Вітебськ.