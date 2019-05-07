Від тюрми – на курорт: куди та чому втік екс-регіонал Пехов

За незаконні оборудки з чужими автівками Володимирові Пехову, чоловіку агрорейдерки Лесі Софієнко, «світить» кілька років за ґратами, тому наразі екс-регіонал перебуває в бігах та оголошений у розшук.

Де саме він ховається від правосуддя та яка частка незаконно привласненого подружжям автопарку? – дізнавалась журналіст «СтопКору» Альона Середа.

Втім, зараз панові Володимирові загрожує ув’язнена язнення, адже за протиправне заволодіння транспортним засобом законом передбачено позбавлення волі строком від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

«У 2015 році з компанії «Флогістон» було розпочато процедуру банкрутства. У зв’язку з цим договори оренди були розірвані, альо автомобілі законному власнику, ТОВ «Сейм Інвест», так і не були передані», – розказала представник ТОВ «Сейм Інвест» Марина Таран.

Проте як виявилося пізніше, для парочки закон не писань: «Покажіть це рішення суду. А ви знаєте, як рішення суду виконується в нашій країні?», – закидавши журналістам пан Пехов.

У підсумку за сприяння активістів ГО «Стоп корупції» правоохоронцям все ж вдалося зайти та повернути законним власникам Range Rover та одну «Шкоду». Проте з іншими автівками виявилося складніше. До сьогодні місцеперебування трьох автомобілів марки «Шкода» є невідомим.

Журналістам вдалося поспілкуватися з власником стайні – Олексієм, який розповів про обмін «залізного» коня на звичайного: «Запропонував… дешево купити, тому що вона член нашого клубу. Умовно кажучи, якась частина – розрахунок за утримання коней, а якась частка – це вартість».

«Було отримано інформацію, що громадянину Пехову Володимира Анатолійовичу повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України за незаконне заволодіння транспортним засобом. У цьому випадку йдеться про легковий засіб Lexus LX 570, який належить підприємству ТОВ «Сейм-Інвест», – коментує адвокат Євген Головков.

Зазначимо, що за таке правопорушення санкцією ч. 3 ст. 289 КК України передбачено позбавлення волі строком від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

Усіх, кому відома будь-яка інформація про місцеперебування Володимира Пехова, просимо повідомляти її на «102» або на гарячу лінію «Стоп корупції». А ми будемо стежити за перебігом подій у справі та обов’язково висвітлювати нові подробиці.