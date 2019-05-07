У Карпатах випав сніг

В Івано-Франківській області у Верховинському районі випав сніг.

Відповідне відео опублікував голова Верховинської районної ради Іван Шкіндюк у Facebook, повідомляє “Укрінформ”.

“Ранок 7 травня 2019 рік Верховинський район Буковецький перевал. В горах цікаво і весело, хто не жив у горах не зрозуміє”, – зазначив Шкіндюк.

На Прикарпатті 7 травня оголосили штормове попередження. Очікується значний дощ, у горах із мокрим снігом, посилення північно-західного вітру 15-20 м/с. (1 рівень небезпечності, жовтий).

У Карпатах сильні заморозки у повітрі 0-3° (2 рівень небезпечності, помаранчевий), що може викликати слизькість на дорогах.

Видимість на автошляхах обмежена. Від сильних поривів вітру можливе падіння дерев та електроопор на проїжджі частини доріг.

Вночі 8-9 травня у західних областях прогнозуються заморозки на поверхні ґрунту 0-3° (1 рівень небезпечності, жовтий).

Також, у суботу зранку 5 травня на півдні Бельгії випав сніг.

Фото: photographers.ua