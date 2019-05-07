Шокирующий доклад ООН, над которым работали специалисты 50 стран и создан на основе 15 тысяч научных исследование

Около миллиона биологических видов находятся под угрозой вымирания из-за человеческой деятельности. Такой вывод содержится в докладе, подготовленном ООН. Документ, над которым работали специалисты из 50 стран, основан на 15 тысячах научных исследований и содержит 1800 страниц. На конференции в Париже 6 мая представили его краткую 40-страничную версию.

Как отмечается в докладе, человеческая деятельность всегда оказывала воздействие на окружающую среду, но в последние 50 лет из-за двукратного роста численности населения и четырехкратного роста экономики это влияние стало угрожающим.

Вот некоторые цифры, упомянутые в докладе:

С 1980 по 2000 годы были уничтожены 100 миллионов гектаров тропических лесов в Южной Америке и Юго-Восточной Азии.

Количество болот за последние 300 лет уменьшилось в семь раз.

Почвы из-за слишком интенсивного использования обеднели, и теперь в среднем приносят на 23% меньше урожая, нежели несколько десятилетий раньше.

Площадь городов увеличилась в два раза за последние 27 лет.

Загрязнение поверхности Земли пластиковым мусором выросло в 10 раз с 1980 года.

Каждый год человечество производит 300-400 миллионов тонн отходов тяжелых металлов и токсичных веществ.

С 1900 года количество видов животных и растений на суше сократилось на 20%.

За последние 500 лет вымерло 680 видов позвоночных и 9% видов домашних животных.

В докладе подчеркивается, что под угрозой вымирания в течение ближайших десятилетий находится в общей сложности один из восьми миллионов видов животных и растений (5,5 миллиона из них — насекомые).

Авторы доклада отмечают, что для изменения ситуации необходимы жесткие меры — такие, как кардинальный пересмотр понятия «хорошего качества жизни». Вместо ВВП как основы благосостояния предлагается перейти на более комплексный подход, который бы учитывал не только потребление, но и общее качество жизни и долгосрочные последствия человеческой деятельности.