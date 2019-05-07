Кіберполіція припинила діяльність чотирьох піратських інтернет-ресурсів

Працівники департаменту кіберполіції припинили діяльність чотирьох піратських інтернет-ресурсів

Про це повідомляє сайт кіберполіції.

Йдеться про ресурси kinogo.co.ua, uafilm.top, ukrfilm.top і kino-hd.top

Щодня ці сайти налічували більше ніж 100 тис. переглядів, а сайт Kinogo є одним із найвідоміших піратських ресурсів у пошукових системах мережі інтернет.

“Щомісячно за рекламу на піратських онлайн-кінотеатрах зловмисники отримували кілька тисяч доларів, які розподіляли між собою. Один зі спільників – діючий співробітник фіскальної служби України”, – йдеться в повідомленні.

Кіберполіція здійснила обшуки за місцем проживання зловмисників та в одному з регіональних управлінь ДФС. За результатами обшуків правоохоронці вилучили та направили на експертизу техніку, за допомогою якої здійснювалася діяльність піратських веб-ресурсів.

Роботу всіх чотирьох піратських ресурсів припинено.

Нагадуємо, кіберполіція в Київській області викрила чоловіка, який викрав електронні засоби з кріптокошельков на суму понад 720 тис. грн.