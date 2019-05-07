Більше половини росіян виявилися байдужі до парадів Перемоги

52% росіян не збираються брати участь у святкових парадах і ходи в День Перемоги 9 Травня. Про це свідчить опитування Всеросійського центру вивчення громадської думки, повідомляє РИА «Новости».

За даними соціологів, урочисті заходи планують відвідати 48% жителів Росії, 20% будуть вітати ветеранів, 19% опитаних мають намір дивитися салют, 18% підуть у гості, а ще 20% будуть дивитися трансляцію свята по ТБ. 17% респондентів сказали, що 9 Травня збираються відпочивати на природі і гуляти.

Уточнюється, що опитані могли дати кілька варіантів відповідей на запитання про свої плани на День Перемоги. Опитування було проведено 3 травня, у ньому взяли участь 1600 осіб.

Раніше результати свого дослідження на тему Дня Перемоги оприлюднив «Левада-Центр». З опитування випливає, що паради, ходи і салюти на 9 Травня підтримують 23% опитаних. Ще 23% вважають, що цю дату потрібно відзначати зміцненням миру, ліквідацією збройних конфліктів. 52% росіян вважають, що День Перемоги краще було б зазначити турботою про ветеранів.