«Близько півгодини поліцейські просили щось написати»

У Казахстані затримали активіста, який стояв на площі з порожнім аркушем паперу

В місті Уральськ (Казахстан) затримали 24-річного активіста Аслана Сагутдинова, який стояв на площі Абая з порожнім аркушем паперу. Про це повідомляє російський портал «Уральская неделя».

За словами молодої людини, він вийшов з чистим аркушем паперу, щоб показати, що в Казахстані відсутні свобода слова і демократія.

«Я хочу показати, що я простий громадянин, який не бере участь в пікеті, але при цьому все одно мене заберуть у відділ поліції, навіть якщо у мене немає ніяких написів на плакаті, і я не вигукую жодних гасел. Мене звуть Аслан Сагутдинов, і я за те, щоб історично вільний казахстанський народ залишався вільним і донині», — сказав він.

Простояти з порожнім аркушем паперу йому вдалося недовго: буквально через пару хвилин поліцейські, ніби допомагаючи активісту донести його думку, підійшли поцікавитися, що він робить. Побачивши, що на плакаті нічого немає, поліцейські відійшли в сторону, щоб порадитися з колегами, після чого повернулися з підкріпленням.

Аслан був доставлений у відділення, де поліцейські, за його словами, близько півгодини просили його написати що-небудь на плакаті. «Поліцейські просили мене написати щось на плакаті, щоб оформити адміністративний протокол. Я відмовився, з мене взяли пояснення і відпустили додому», — говорить активіст.