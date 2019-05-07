Медики назвали несподіваний фактор передчасної смерті

Вчені з Університету штату Мічиган заявили про те, що у літніх людей з поганим нюхом ризик смерті в наступні 10 років після тестування значно вищий, ніж у інших.

У дослідженні вчених, яке почалося в 1997-98 роках, взяли участь близько трьох тисяч людей похилого віку, вік яких на той момент складав 70-79 років. 2300 з них на початку дослідження пройшли тест на нюх. Вони повинні були визначити 12 поширених запахів і проходили повторне тестування до 2014 року або до моменту смерті, в залежності від того, що наступало раніше. За 13 років дослідження померло 1200 випробовуваних.

Виявилося, що у людей з поганим нюхом ризик смерті протягом 10 наступних років був на 46% вище, ніж у інших. Дослідники також відзначають, що погіршення нюху було досить ефективним показником ризику передчасної смерті для людей з хорошим здоров’ям.

Крім того, вчені відзначають, що 28% підвищення ризику смерті може бути асоційоване c хворобою Паркінсона, деменції та неконтрольованої втратою ваги, які також можуть бути пов’язані з погіршенням нюху.