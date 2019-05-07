Два зрадника України “самоліквідувалися” на Донбасі

На Донеччині продовжують “самоліквідуватися” бойовики. На цей раз два зрадника України з Луганської області – один застрелився, а другий повісився.

Про це повідомив в Facebook офіцер Збройних сил Анатолій Штефан “Штірліц”. Так, ще 25 березня безславна “бригада-200” (знищені на Донбасі бойовики) поповнилася Сергієм Ясичевым з Брянки.

В мережі пишуть, що бойовик т. н. “ЛНР” був у депресії і в підсумку повісився з-за конфлікту з дівчиною. А ось днями, 3 травня, “самоліквідувалася” Павло Усков з Антрациту.

Раніше він працював у правоохоронних органах України, але в 2014 році став дезертиром і перейшов на бік бойовиків. Він навіть був оголошений в Україні в розшук. Стало відомо, що 3 травня він застрелився з пістолета Макарова, який йому був виданий на службі в міліції.