Тисячі чехів вийшли на антиурядовий протест

Тисячі чехів знову заповнили центр Праги та інших міст, протестуючи проти призначення нового міністра юстиції, який, за їх словами, може втрутитися в кримінальну справу за участю прем’єр-міністра.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на Reuters.

Минулого тижня міністром юстиції була призначена Марія Бенешова. Протестувальники стурбовані тим, що вона буде намагатися захистити прем’єр-міністра Андрія Бабиша, який потенційно може постати перед судом за шахрайство з коштами ЄС. У 2008 році сім’я Бабиша викупила старовинний маєток, яке вирішила переобладнати в люксовий конференц-центр “Гніздо лелеки”.

Суму реконструкції оцінили у 350 млн крон, з яких 50 млн склав грант Євросоюзу на підтримку малого бізнесу. В доповіді Європейського управління з питань запобігання зловживань та шахрайства (OLAF) говориться, що помилкові і неповні дані були надані в заявці на отримання гранту ЄС на готельно-конференційний комплекс “Гніздо лелеки”. Бабиш відкидає звинувачення і називає справу політично мотивованою. Він сказав, що призначення Бенешовой не є загрозою для системи правосуддя. Протест в понеділок був більше, ніж тиждень тому.

Організатори оцінили, що менше 20 тисяч людей заповнили Староміську площу Праги. Поліція не давала офіційних оцінок. Протестувальники закликали до незалежної системи правосуддя, вимагали відставки Бенешовой. Тисячі людей зібралися у Брно, другому за величиною місті країни, і в Остраві.