Київський таксист вкрав у жінки тисячу євро

У понеділок, 6 травня, в районі станції метро «Лівобережна» у Києві водій таксі викрав у пасажирки сумку, в якій знаходилася велика грошова сума. Після інциденту чоловік зник з місця події, а поліція ввела оперативний план «Перехоплення».

Інцидент стався близько 17:30. За попередньою інформацією, таксист вирвав сумку з рук пасажирки під час поїздки. Всередині знаходилася сума близько 1000 євро. Станом на 17:46 у столиці оголосили план «Перехоплення».

Правоохоронці розшукують автомобіль марки Lanos бежевого або сірого кольору. Номерні знаки машини — «АР8114ЕК». На даху транспортного засобу може бути шашка таксі. Якщо ви бачили описану машину, то обов’язково повідомте на лінію «102».

Правоохоронці затримали автомобіль з таксистом.