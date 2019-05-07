“Я працюю чесно”: Луценко “не бачить” підстав для відставки

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляє, що не бачить причин для своєї відставки, проте готовий до неї.

“Мені важко працювати, але я працюю чесно. На сьогодні я не бачу ані юридичних, ані моральних підстав писати заяву про відставку… Я чесно працював, і в мене непогані досягнення”, – сказавши він 6 травня в Києві, відповідаючи на питання Радіо Свобода.

Луценко додав, що закон України “Про прокуратуру” передбачає зміну генпрокурора у двох випадках: коли тій сам хоче піти у відставку або коли парламент його звільняє.

Водночас генпрокурор додав, що в разі, якщо парламент вирішить відправити його у відставку, він сприйме це “абсолютно нормально і спокійно”. “Я готовий до звіту в парламенті й готовий до будь-якого рішення парламенту”, – заявив Луценко.