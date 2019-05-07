До кінця року повинні переглянути схеми поводження з відходами та запровадити роздільний збір

До кінця року

Регіони повинні переглянути схеми поводження з відходами та запровадити роздільний збір сміття

Територіальні схеми поводження з сміттям не пропрацював і півроку, а уряд уже рекомендує губернаторам переглянути їх. Зробити це губернатори повинні до 1 січня 2020 року, щоб активніше запроваджувати роздільний збір відходів. Про це йдеться у дорученні прем’єр-міністра Дмитра Медведєва, опублікованому на сайті уряду. Щоб стимулювати людей сортувати відходи, уряд пропонує повертати їм гроші, які вони сплачують оператору за вивезення сміття. Підготувати пропозиції повинні Мінприроди, Мінфін, Мінекономрозвитку і регіональні влади, пишуть «Ведомости».

Зараз перевіряються всі територіальні схеми поводження з відходами, щоб створити федеральну схему, каже представник Мінприроди.

Деякі регіони відповідально підійшли до формування схем і навіть погоджували їх з населенням, провівши громадські слухання, в інших — ті ж люди продовжують возити сміття на ті ж сумнівні з точки зору екології звалища, але за набагато більші гроші, каже голова комітету Держдуми з екології та охорони навколишнього середовища Володимир Бурматов. 80% регіонів не передбачили в схемах роздільного збору відходів, констатує він: інвестори, готові вкладати в переробку, залишаються без гарантованих потоків сировини, нові потужності зі сміттєпереробки не з’являються, а старі недозавантажені. З-за відсутності сортування переробні заводи в Росії завантажені лише на 30-40%, зазначає Бурматов.

Регіони повинні затвердити нові схеми до кінця року, щоб узгодити їх з населенням, «тому ми запропонували переглянути їх і включити роздільний збір», пояснив Бурматов. Доручення губернаторам носить рекомендаційний характер і буде здійснюватися виходячи з необхідності впровадження роздільного збору, підкреслює представник Росприроднагляду, проект відкоригованої схеми має пройти громадське обговорення.

Роздільний збір збільшує витрати регіонального оператора на вивезення сміття: замість однієї машини його повинні будуть збирати дві, каже заступник директора регіонального оператора Саратовської області Олексій Калямин. Компенсувати втрати оператор може за рахунок більш ефективної сортування і скорочення витрат на поховання.