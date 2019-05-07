Петицію за припинення польотів SSJ-100 в Росії підписали понад 120 тис. осіб

На сайті Change.org триває збір підписів під петицією з вимогою повністю припинити експлуатацію літаків Sukhoi Superjet 100 в Росії. Звернення з’явилося після катастрофи лайнера цього типу в Шереметьєво, в авіакатастрофі 5 травня загинула 41 людина.

Петицію створила Олена Кузнєцова. «Не хочеться бути м’ясом, хочеться спокою», — написала автор ініціативи. У поясненні Кузнєцова вказала на часті авіаподії з літаками SSJ-100, нагадавши, що за останній рік відбулося як мінімум вісім таких інцидентів. За даними на 8.30 мск вівторка, 7 травня, петицію вже підписали понад 120 тис. осіб.

Увечері 5 травня Sukhoi Superjet 100 авіакомпанії «Аерофлот», що летів з Москви в Мурманськ, повернувся в аеропорт Шереметьєво і загорівся при аварійній посадці. На борту лайнера перебувало 78 осіб, включаючи п’ятьох членів екіпажу. Слідчий комітет розглядає версії про недостатньої кваліфікації пілотів або диспетчерів, несприятливих метеоумов або несправність літака.

Це друга авіакатастрофа в історії літаків даного типу, тоді як невеликі аварії SSJ-100 за останні вісім років потрапляв не менше 25 разів. У «Росавіації» повідомили, що після авіакатастрофи в Шереметьєво вводити обмеження на польоти SSJ-100 поки не планують. За вимогою прем’єр-міністра Дмитра Медведєва створена державна комісія, яка також буде проводити розслідування за фактом події.

Sukhoi Superjet 100 є іміджевим проектом для Росії — вперше після розпаду СРСР в країні був створений «з нуля» новий авіалайнер. З цим літаком пов’язували великі надії, його називали символом відродження російського авіапрому. Однак SSJ-100 досі не став комерційно успішним, тому що виявився не надто вдалим з технічної точки зору.

До теперішнього часу випущено близько 180 повітряних суден цього типу. Основними замовниками SSJ-100 є вітчизняні авіакомпанії. За даними з відкритих джерел, більше інших Sukhoi Superjet 100 зараз використовує «Аерофлот», яким отримано 50 лайнерів з 150 замовлених. На зарубіжних ринках просування літака йде з працею. Ті іноземні авіакомпанії, які раніше отримали SSJ-100, розглядають можливість відмови від російських «суперджетов». Авіаперевізників не влаштовує якість післяпродажного обслуговування літаків, також вони скаржаться на часті поломки SSJ-100.