Актриса студии “Квартал 95” снялась топлес

Актриса студии “Квартал 95” Адамчук обнародовала на своей странице в Instagram ню-снимок, для которого позировала в ванне голой, спиной к объективу.

Фото она сделала на отдыхе в Бодруме.

“Хотела бы сказать, что делю ванну с высоким брюнетом. Но Вера Кекелия меня никому не отдает”, – написала она.

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Добрий ранок 🙂 Хотіла би сказати, що ділю ванну з високим брюнетом))) Але @kekeliavera мене нікому не віддає ☺️ #мартаадамчук #жіночийквартал #квартал95

Публикация от МАРТА АДАМЧУК (@marta_adamchuk) 3 Май 2019 в 12:42 PDT

Вера Кекелия, которую упоминает Адамчук, украинская певица, финалистка шоу “Голос країни 7”.

Марта Адамчук родилась 29 мая 1986 года в поселке Кельменцы Черновицкой области. Она также принимала участие в шоу “Голос країни 7”.