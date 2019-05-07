«В його розумінні — ми не знайомі»: екс-медіаексперт Зеленського пояснив, чому він від неї відхрестився

Медіаексперт та колишній перший заступник голови НОТУ Олександр Харебін розповів, чому обраний президент Володимир Зеленський на телеканалі 1+1 публічно заперечував його участь у передвиборчій кампанії. Про це Харебін сказав в інтерв’ю «Радіо Свобода».

У прямому ефірі програми «Право на владу» у Зеленського запитали, чому в його команді за інформаційну та мовну політику відповідає чоловік, який працював у компанії олігарха з оточення Януковича Сергія Курченко. На це майбутній президент відповів, що не знайомий з Харебиным і ніколи з ним не контактував.

Харебін вважає, що Зеленський був дуже перевантажений «спробами впливу і бажанням розібратися з командою», тому йому було не до особистостей».

«Бачив я Зеленського? Бачив. Знизав я йому руку? Потиснув. Спілкувався він зі мною? Спілкувався. Знаком він зі мною? В його розумінні — не знайомий. Я потім ще поясню цю фразу. Кількість людей, які проходили через експертні групи, які хотіли допомогти або вкладали свої знання в суспільне надбання команди, було величезним. Хтось залишався на тиждень, хтось- на місяці, хтось- на кілька годин. Тому ніяких образ по відношенню до його реакції, є повне розуміння ситуації», — сказав медіаексперт.

Він зазначив, що в команду його покликав не Зеленський і додав: в його команді не бачив «ніякої стійкої групи впливу».

«Хоча деякі обізнані люди впевнено говорять мені, що той самий ефір, на якому Зеленський кілька разів згадував моє прізвище, був якимсь привітом від однієї з груп впливу, яка намагається оточити Володимира власними людьми», — заявив Харебін.