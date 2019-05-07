Костюм Дарта Вейдера піде з молотка

Костюм буде виставлено на торги аукціонного дому Bonhams «Чудеса галактики», які пройдуть в Лос-Анджелесі 14 травня 2019 року. Організатори планують виручити за лот 1-2 млн доларів.

Костюм складається з 17 предметів, в числі яких рукавички, чоботи, накидка, шолом і акумуляторний блок. Для епізоду «Імперія завдає удару» було виготовлено кілька костюмів – аукціонний дім не уточнює, які деталі лота використовувалися безпосередньо у зйомках, однак відомо, що саме його Брюс Еллер одягав на зустрічі з фанатами.

– Повна комплектація костюма, чудовий стан і чудове походження роблять його справжньою рідкістю на ринку колекціонування, – зазначають організатори торгів.