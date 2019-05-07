Журналісти показали елітний особняк і ресторан топ-чиновника “Укроборонпрому”: фото

Заступник керівника “Укрспецекспорту” Павло Старинець приховав від декларування позашляховики, великий маєток і елітний ресторан.

Про це повідомляє ресурс Bihus.Info, посилаючись на розслідування Валерії Іванової для програми “Наші гроші з Денисом Бігусом”

Павло Старинець – заступник директора оборонного держпідприємства “Укрспецекспорт”. Ця компанія і її дочірні підприємства мають виняткове право експортувати військову техніку і зброю. Як відзначили журналісти, в декларації чиновника не вказані машини і ресторан. Також наголосили, що життя Старинця, не дивлячись на його офіційну зарплату, схожа на побут олігарха.

Журналісти провели власне розслідування і встановили, що маєток заступник голови підприємства розташований на гектарі землі. Це величезний будинок на 630 квадратних метрах. За словами експерта з нерухомості Юрія Новосілки, вартість такого об’єкта на ринку стартує від 10 мільйонів гривень.

“Маєток придбаний в кінці 2014 року. В цьому році заробітна плата Павла Старинця в “Укрспецекспорті” становила в середньому – 25 тисяч гривень на місяць. В попередній рік, ще менше – в середньому до 21 тисяч. А за 2 роки до придбання будинку – 15 тисяч гривень на місяць. Всього за попереднє десятиліття роботи в “Укрспецекспорті” всі його офіційні доходи, якби не витрачався, покрили б лише чверть такого будинку. Дружина Олена теж працювала в “Укрспецекспорті”, – йдеться в повідомленні.

Сам котедж записаний на матір Старинця, яка вже давно на пенсії. До цього вона працювала в Національному банку України. Її чоловік вже близько десяти років не має власного бізнесу, він теж пенсіонер. На питання журналістів про походження грошей, мати чиновника запевняла, що її чоловік заробив на цей будинок в 90-і роки, будуючи курники.

Також крім елітного особняка в родині є і ряд авто. Так, серед них – LAND ROVER DISCOVERY SPORT. Ціна такої машини у офіційного дилера становить півтора мільйона гривень.

Журналісти помітили під будинком чиновника ще одну таку ж машину тільки з іншими номерами. На обох “сімейні” номери чиновника “7877”, тільки з різними буквами. Аналогічні висять на його старій машині Honda, яка значиться в декларації. На подібних номерах їздить і його робоча машина Toyota Highlander, яку для чиновника придбала ДП “Укрспецекспорт” разом з “сімейними” номерами “7878”.

Журналісти підкреслили, що також чиновник володіє і рибним рестораном під назвою “Фішер”. Протягом робочого тижня журналісти фіксували, як на робочій Toyota “Укрспецекспорту”, якою користується Павло Старинець, його особистий водій приїжджає в ресторан. Водій заступника глави “Укрспецекспорту” щодня приносить в заклад документи.

Ресторан “Фішер” записаний на Сергія Коваленко, який працює в інтернет-провайдера “Кабель-Воля”. За даними сайту Work.ua – ще в березні цього року, як ніби власник елітного ресторану шукав роботу на 20 тисяч гривень. А в резюме зазначено, що в останні роки він працював в колл-центрі телекомунікаційного провайдера “Воля”.

“У соціальній мережі “Однокласники” батько чиновника – Віктор Старинець, вказав рідну сестру Сергія своєю племіннецею, а вона відповідно його дядьком. Отже, номінальний власник ресторану ”Фішер” і оборонний чиновник Павло Старинець – родичі”, – йдеться в повідомленні.

Відзначають, що Павла Старинця призначили на посаду заступника глави “Укрспецекспорту” в червні 2018 року, до цього він працював помічником заступника ДП, а також в дочірньому підприємстві “Спецтехноекспорт”.

Зараз ДП “Укрспецекспорт” і його дочірні підприємства фігурують в десятках кримінальних проваджень. Чиновників українського спецекспортера підозрюють в легалізації доходів отриманих злочинним шляхом, службове підроблення, зловживанні службовим становищем, привласнення і розтрату майна.