Британські журналісти «розкрили» ім’я дитини принца Гаррі і Меган Маркл

Натяк зробив сам принц.



6 травня піддані британської корони нарешті дочекалися народження первістка принца Гаррі і Меган Маркл. Повідомляючи журналістам про народження сина, Гаррі сказав, що вони з дружиною все ще обмірковують, яке ім’я дадуть дитині. І що про їхнє рішення буде оголошено пізніше.

Однак видання Daily Star, яке раніше вірно передбачило, що герцогиня Сассекская народить хлопчика, передбачає, що принц вже натякнув на те, яке ім’я отримає його спадкоємець. І зробив це з допомогою… коні.

Гаррі дав коротку прес-конференцію журналістам перед стайнею Віндзорського замку. Позаду нього були видні два коні. І, як визнала преса, неспроста. Клички цих коней – Джордж і Сер Джон. Перше ім’я вже зайнято – його носить кузен новонародженого, старший син принца Вільяма і Кейт Міддлтон. Як пише видання, виходить, що Гаррі натякає на те, що його сина назвуть Джоном. В королівської сім’ї Великобританії в даний момент немає нікого з таким ім’ям.