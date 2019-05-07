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Командир роти однієї з бригад Генштабу ЗСУ затриманий при отриманні 5,5 тис. грн хабара на Донеччині

07.05.2019

«Співробітники Служби безпеки України, залучені до операції Об’єднаних сил, викрили на хабарі командира зведеної роти зведеного загону однієї з бригад Генерального штабу Збройних Сил України, дислокованих на території Донецької області.

«Оперативники спецслужби задокументували, що командир підрозділу вимагав п’ять з половиною тисяч гривень від підлеглого військовослужбовця за непритягнення до дисциплінарної і матеріальної відповідальності за нібито втрачене речове майно. Правоохоронці затримали зловмисника на території військової частини після передачі неправомірної вигоди», — розповіли у відомстві.

Фігурантові справи повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності інших осіб, ймовірно причетних до протиправної діяльності. Заходи по викриттю зловмисника проводилися спільно з військовою прокуратурою і поліцією.

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