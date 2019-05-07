Командир роти однієї з бригад Генштабу ЗСУ затриманий при отриманні 5,5 тис. грн хабара на Донеччині

«Співробітники Служби безпеки України, залучені до операції Об’єднаних сил, викрили на хабарі командира зведеної роти зведеного загону однієї з бригад Генерального штабу Збройних Сил України, дислокованих на території Донецької області.

«Оперативники спецслужби задокументували, що командир підрозділу вимагав п’ять з половиною тисяч гривень від підлеглого військовослужбовця за непритягнення до дисциплінарної і матеріальної відповідальності за нібито втрачене речове майно. Правоохоронці затримали зловмисника на території військової частини після передачі неправомірної вигоди», — розповіли у відомстві.

Фігурантові справи повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності інших осіб, ймовірно причетних до протиправної діяльності. Заходи по викриттю зловмисника проводилися спільно з військовою прокуратурою і поліцією.