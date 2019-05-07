Політолог: Тимошенко програла не тому, що у неї була не така агітація, не там розміщена реклама. Вона була приречена програти

Деякі політичний експерти вважають, що Юлія Тимошенко перетворилася з лідера президентської гонки в аутсайдера не тому, що якось не так вела кампанію. Така оцінка є абсолютно неправильною.

До компанії Тимошенко може бути тільки одне зауваження. Вона почала дуже рано. Кампанія стала витратною і виснажливою. Кандидат кілька приїлася виборцю на момент офіційного старту виборчої кампанії. Все інше Тимошенко робила абсолютно правильно. Таку думку у своєму блозі висловив політолог Михайло Бесараб.

Він зазначає, Зеленський переміг спочатку Тимошенко, а потім і Порошенко, не тому, що він застосував якісь унікальні технології, а тому, що він просто Зеленський. Тимошенко, Порошенко і практично всі інші були представниками старої системи, проти якої йшов Голобородько. Ось у чому пояснення його успіху і їх поразка. Всі старі, критикуючи один одного, працювали на Голобородько-Зеленського. Саме тому програла і Юля. Коли Порошенко знищував Яценюка, він убивав і себе, тому що цю атаку не можна було зорієнтувати тільки на тодішнього прем’єра. Порошенко стріляв собі в ногу.

Михайло Бесараб пише, коли Юлія Тимошенко критикувала «злочинну владу», то вона цілила не у владу, а весь політичний клас. В той політичний клас, давньої представницею якого була вона сама. Тому Тимошенко програла не тому, що у неї була не така агітація не там розміщена реклама. Вона була приречена програти, критикуючи владу, а фактично весь політичний клас, в той час, коли поруч з нею ріс її конкурент чоловічої статі, який не мав ніякого зв’язку з тією системою, яку критикувала і одночасно представляла Тимошенко.