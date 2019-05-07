Смертельне ДТП з п’яним депутатом під Києвом: жертвою виявився ветеран АТО

Під Києвом жертвою смертельної аварії за участі п’яного депутата став ветеран АТО Олександр Омеляшко разом зі своїм батьком.

Загиблий воював за незалежність України у складі 11 батальйону «Київська Русь», повідомили в Facebook друзі Омеляшко. Відповідний пост був розміщений на сторінці «11 батальйон братство».

«Вчора (6 травня. – Ред.) ввечері біля села Сотниковка автомобіль збив нашого побратима Омеляшко Олександра разом з його батьком, обидва загинули. Дата похорону невідома,орієнтовно, 8 травня», – повідомив друг загиблого.

Ім’я депутата, який скоїв наїзд на мотоцикл Омеляшко, не розголошується. У момент затримання у його крові виявлено 2 проміле алкоголю. Відомо, що йому 32 роки.