Нові судді Верховного суду склали присягу: тепер їх 193 зі 196

Нові судді Верховного суду склали присягу. Голова установи Валентина Данішевська заявила, що тепер суд практично повністю укомплектувань.

«Відсьогодні нас 193. Цифра начебто велика, але роботи в нас ще більше. Півтора роки тому ми так само хвилювалися в цій залі, як і ви сьогодні, але вже на цей момент ми впевнено стоїмо на ногах. Ми запрошуємо вас до стабільної судової інституції», – сказала Данішевська.

Нові судді склали присягу до цивільного Касаційного суду, Касаційного господарського суду, Касаційного кримінального суду та Касаційного адміністративного суду.

На церемонії був присутній президент України Петро Порошенко, який 7 травня не прийшов на допит до Генеральної прокуратури.

Згідно із рішенням Верховної ради правосуддя, штат Верховного суду складає 196 судді.

У березні Вища рада правосуддя (ВРП) схвалила внесення президенту Петру Порошенку подання про призначення на посади суддів Верховного суду України 69 кандидатур.