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Нові судді Верховного суду склали присягу: тепер їх 193 зі 196

07.05.2019

Нові судді Верховного суду склали присягу. Голова установи Валентина Данішевська заявила, що тепер суд практично повністю укомплектувань.

«Відсьогодні нас 193. Цифра начебто велика, але роботи в нас ще більше. Півтора роки тому ми так само хвилювалися в цій залі, як і ви сьогодні, але вже на цей момент ми впевнено стоїмо на ногах. Ми запрошуємо вас до стабільної судової інституції», – сказала Данішевська.

Нові судді склали присягу до цивільного Касаційного суду, Касаційного господарського суду, Касаційного кримінального суду та Касаційного адміністративного суду.

На церемонії був присутній президент України Петро Порошенко, який 7 травня не прийшов на допит до Генеральної прокуратури.

Згідно із рішенням Верховної ради правосуддя, штат Верховного суду складає 196 судді.

У березні Вища рада правосуддя (ВРП) схвалила внесення президенту Петру Порошенку подання про призначення на посади суддів Верховного суду України 69 кандидатур.

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