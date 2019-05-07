Луценко заявив, що команда Зеленського влаштовує на нього інформаційні атаки

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що його здійснюються про інформаційні атаки з боку команди новообраного президента Володимира Зеленського через кримінальне провадження на Олександра Данилюка.

“Я хотів би звернутися до новообраному президенту і його команді про недоцільність використання інформаційних атак на генпрокурора виключно для того, щоб захистити особисто окремих членів команди Зеленського”, – сказав Луценко.

“В даному випадку я кажу про радника Зеленського Олександра Данилюка, кримінальне провадження стосовно якого пов’язане з нечесним заповненням декларації”, – додав він.

Глава ГПУ зазначив, що зареєстрував і направив в НАБУ і САП матеріали, і відразу після цього Данилюк від імені команди Зеленського почав заявляти про необхідність негайної відставки генпрокурора. “Для мене це не ново, дуже багато ображених на мою принциповість вдавалися до таких ходів”, – заявив Луценко.

Він підкреслив, що не вважає, що працює погано, але оцінювати його роботу повинен парламент. Також керівник Генпрокуратури зазначив, що “ніяких консультацій або переговорів” з командою новообраного президента Зеленського не веде, тому що не бачить це доцільним. “Я дійсно готовий до співпраці з новообраним президентом і готовий у будь-який момент спілкуватися з ним на ті теми, які його цікавлять”, – сказав Луценко.