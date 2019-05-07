На Київщині зіткнулися мікроавтобус і два легковики: є постраждалі

У Київській області на трасі Київ-Ковель-Ягодин зіткнулися мікроавтобус і два легковики. У ДТП постраждали двоє людей, повідомили в прес-службі ДСНС області.

Про аварію рятувальникам повідомили 6 травня о 18:56. ДТП сталася поблизу села Пилиповичі Бородянського району. Там зіткнулися легковики Fiat Doblo, KIA RIO і мікроавтобус Fort Transit.

Постраждалого водія Fiat рятувальники за допомогою гідравлічного і шанцевого інструменту деблокували з салону і передали медикам “швидкої”. Також госпіталізували і водія мікроавтобуса.

“В ході виконання аварійно-рятувальних робіт рятувальники відбуксирували мікроавтобус для безпечного проїзду інших автомобілів”, – відзначили в ДСНС.