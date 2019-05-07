Усі відділення «Нової пошти» відмовились від пінопласту, натомість для упакування посилок будуть використовувати папір, пише «Інтерфакс-Україна».

Використання паперу дозволить упаковувати та відправляти посилки на 12% швидше, запевняють у «Нова пошта». Також він краще захищає речі від ушкодження.

«Ми проаналізували кращі світові практики та вибрали папір українського виробництва. Це дешева, надійна, проста в прибиранні та утилізації альтернатива звичним наповнювачам», – повідомили в компанії.

Папір, яким заповнюють коробки, будуть відправляти на вторинну переробку. Рулон матеріалу також не утворює додаткового сміття, на відміну від пінопласту.

З 1 березня усі відділення «Нова пошта» почали працювати без вихідних. До цього більшість відділень не працювали у неділю.