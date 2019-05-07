Известное испанское издание «Эль Паис» в материале «По второму кругу», призвало правительство брать пример с украинского политика Виктора Медведчука. Он, по их мнению, отвечает всем критериям прагматизма. Сама статья посвящается формированию коалиции в парламенте автономного сообщества Валенсия после состоявшихся там региональных выборов. Об этом сообщает Zrada.today.

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Издание заявляет, что в политике важнее всего прагматизм. Именно это качество должно преобладать во всех лидеров. В пример прагматичным политикам был взять Виктор Медведчук, который несмотря на победу прозападного Владимира Зеленского, выразил активное желание договариваться с Владимиром Путиным. Он заявил: “Вам не нужно больше целоваться или обниматься – с Россией – вам просто нужно установить прагматичные отношения”.

Стоит отметить, что в начале 2014 года, Россия оккупировала украинский полуостров Крым и развязала вооруженный конфликт на Донбассе. В самой Украине отношение к Виктору Медведуку неоднозначное. Одна часть населения считает его агентом ФСБ и кумом Путина. Вторая же, наоборот, видят в нём перспективу для возвращения ЛДНР в состав Украины и прекращения войны.

Также, издание «Эль Паис» привело в пример кардинала Мазарини, регента Франции в детстве Людовика XIV, который призывал не доверять никому, даже друзьям.

«Не доверяй ни одному другу, подозревай всех, потому что немногие являются друзьями, которые не разочаровывают».