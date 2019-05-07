Зеленський має “сильний мандат для боротьби з корупцією і “деолігархизацією”, – Хан

Сьогодні, 7 травня до України приїхав єврокомісар Йоханнес Хан. Зранку європейський посадовець провів зустріч з Прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом. Пізніше Хан зустрівся з новообраним президентом України Володимиром Зеленським.

Як повідомляє ZN.UA, єврокомісар з питань розширення і політики добросусідства Йоханнес Хан зустрівся сьогодні в Києві з новообраним президентом. Після зустрічі на своїй сторінці у Twitter Хан зазначив, що Зеленський має “сильний мандат для боротьби з корупцією і “деолігархизацією””.

Єврокомісар також повідомив про те, що запропонував новообраному главі України повну підтримку Євросоюзу, для продовження проведення усіх необхідних для українців реформ.

“Україна стикається з багатьма проблемами і загрозами, й вся українська влада – президент, уряд і Верховна Рада повинні тепер діяти найбільш відповідально”, – йдеться в повідомленні єврокомісара.

Він також додав, що у перехідному періоді і перед парламентськими виборами проведення реформ не має зупинятися, а навпаки, має прискорюватися для забезпечення фінансової та економічної стабільності.

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Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що в Брюсселі радникам Зеленського Олександру Данилюку і Руслану Рябошапці нагадали про обов’язкове відновлення відповідальності за незаконне збагачення, що є однією з умов для продовження успішної співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Джерело: ZN.UA